Prefeito Eduardo Siqueira nomeia subprefeito para região norte de Palmas

da redação

O prefeito Eduardo Siqueira Campos (Podemos) nomeou Erenal Barbosa da Silva como subprefeito para a região norte de Palmas. Ao todo, são quatro subprefeituras criadas em diferentes regiões da capital.

A nomeação do último subprefeito foi publicada no Diário Oficial do Município.

Erenal Barbosa da Silva é natural do Maranhão e considerado um dos pioneiros da capital. Segundo o município, ele é presidente da associação de moradores da Arno 72 (605 Norte) e atua há anos em movimentos comunitários, além de integrar o Conselho Municipal de Saúde (CMS).