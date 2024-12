Prefeito eleito de Figueirópolis, Fontoura, é diplomado pela justiça eleitoral

da redação

Na manhã desta terça-feira (10), a Câmara Municipal de Figueirópolis foi palco da cerimônia de diplomação do prefeito eleito José Fontoura, ao lado do vice-prefeito Fernandinho Fernandes e dos vereadores eleitos. Durante o evento, Fontoura reafirmou seu compromisso com a população e garantiu que não medirá esforços para atender às necessidades do município.

Em seu discurso, José Fontoura agradeceu à comunidade pela confiança e destacou que o momento marca o início de uma gestão comprometida com o desenvolvimento de Figueirópolis. “Este é um dos dias mais importantes da minha vida. A confiança que a população depositou em mim será retribuída com muito trabalho, dedicação e responsabilidade. Quero dizer a todos que não vou decepcionar. Nosso município merece o melhor, e eu me comprometo a fazer o possível e o impossível para melhorar a vida de cada cidadão”, afirmou o prefeito eleito.