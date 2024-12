Prefeito eleito de Palmas, Eduardo Siqueira faz convite a Ronaldo Dimas para integrar sua equipe

da redação

O prefeito eleito da Capital, Eduardo Siqueira Campos (Podemos) convidou o ex-prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas para integrar sua equipe a partir de 1º de janeiro na área de Planejamento da cidade.

“A transformação que o Ronaldo fez em Araguaína, que ele recebeu da forma como foi, a visão dele, a capacidade, tudo isso vai somar muito para Palmas”, disse ele ao T1 Notícias no final da tarde de terça-feira, 17.

Eduardo Siqueira mencionou a preocupação com a revitalização das quatro principais feiras populares da cidade e com as praias. “Quero o Ronaldo do meu lado e juntos vamos dar um upgrade no Impup, voltar a pensar o planejamento da cidade como era no começo”, diz.