Prefeito Hormides Rodrigues e ex-prefeito José Salomão negam ruptura política em Dianópolis

Por Wesley Silas O prefeito de Dianópolis, Hormides Rodrigues Neto (União Brasil), e o ex-prefeito José Salomão (PT) negaram a existência de qualquer crise ou divisão no grupo político governista do município. A declaração conjunta ocorreu durante reunião na residência de Salomão e serve como resposta direta às especulações sobre uma suposta tensão interna provocada pelas recentes exonerações e substituições de servidores municipais ligados ao ex-gestor.

Contexto das exonerações e a tese da oposição

As movimentações administrativas promovidas pelo prefeito Hormides Rodrigues Neto levantaram questionamentos nos bastidores da política local, conforme reportado anteriormente pelo Portal Atitude no artigo “Caça às bruxas ou reorganização administrativa? Exonerações ampliam tensão política entre Hormides e José Salomão em Dianópolis”.

Setores da oposição apontavam as substituições de cargos comissionados como indício de um racha na base governista, após a renúncia de José Salomão em 31 de março deste ano para viabilizar sua pré-candidatura à Câmara dos Deputados nas eleições de 2026.

Reafirmação de aliança e foco eleitoral

Durante o encontro, os líderes políticos rechaçaram os rumores e classificaram as especulações como manobras de adversários. Hormides Rodrigues Neto enfatizou que a gestão municipal mantém o alinhamento com as diretrizes iniciadas no mandato anterior. Confira aqui a publicação.

“É fundamental reafirmar a unidade do nosso grupo e a continuidade do projeto de desenvolvimento para Dianópolis”, declarou o prefeito.

José Salomão corroborou o posicionamento do sucessor, destacando a coesão da base aliada.

“O que ocorre são tentativas de criar intriga por parte da oposição. O grupo segue coeso. O prefeito Hormides continuará o trabalho de gestão da cidade, enquanto eu sigo concentrado no projeto de representar nossa região e o Tocantins no Congresso Nacional”, afirmou o ex-prefeito.

Impacto político