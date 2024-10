Prefeito Ronivon Maciel parabeniza Eduardo Siqueira por vitória em Palmas e se coloca disposição para parcerias

Por Redação

O prefeito de Porto Nacional, Ronivon Maciel, parabenizou o prefeito eleito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, pela importante vitória nas eleições da Capital no pleito realizado neste domingo, 27 de outubro.

Conforme Ronivon, a gestão de Porto Nacional já está à disposição para discutir parcerias que resolvam problemas que afetam os dois municípios, como o transporte intermunicipal, seja com a sede das cidades ou com Luzimangues, além do compartilhamento de serviços de saúde pública.