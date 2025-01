Prefeito Tetim anuncia secretariado para a gestão 2025/2028 de Cariri

Por Redação

Na manhã desta quinta-feira, 2, o prefeito de Cariri do Tocantins, Tetim (UB), realizou sua primeira reunião de trabalho, onde anunciou os membros que comporão o secretariado para a gestão municipal do quadriênio 2025/2028.

Em seu gabinete, o prefeito se reuniu com a equipe para discutir as diretrizes e prioridades da nova administração. Entre os nomes anunciados, destacam-se:

– Micheline Almeida: Secretaria de Administração

– Laís Arraes: Chefe de Gabinete

– Warlen Moreira: Secretário de Infraestrutura Rural

– Lucas Carvalho: Secretário de Agricultura e Pecuária

– Erivelton Vieira: Secretário de Finanças

– Ricardo Rodrigues: Secretário de Infraestrutura Urbana

– Ana Paula Carvalho: Secretária de Assistência Social

– Sayure Tanaka: Controladoria Geral

– Lucenildes de Sousa Morais: Secretária de Educação

– Leandro Evaristo: Secretário de Saúde

Tetim ressaltou a importância da escolha técnica dos membros do secretariado.

”Optei por uma equipe qualificada, escolhida pela sua capacidade e experiência. Nossa gestão será técnica e focada em resultados. Estamos comprometidos em trabalhar de forma eficiente e eficaz para atender às necessidades da nossa população. Com essa equipe, temos a certeza de que faremos a diferença em nossa cidade”, afirmou o prefeito.



Com essa nova equipe, a gestão do prefeito Tetim já inicia os trabalhos com foco no desenvolvimento e bem-estar da população de Cariri, buscando soluções que atendam às demandas da comunidade e promovam a melhoria da qualidade de vida no município.