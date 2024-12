Prefeitos de Cariri e Aliança são diplomados pela Justiça Eleitoral nesta segunda-feira

Na tarde desta segunda-feira (15), os prefeitos eleitos de Cariri do Tocantins e Aliança do Tocantins foram oficialmente diplomados pela Justiça Eleitoral, em uma cerimônia marcada por discursos de agradecimento e compromissos com a população. Tetim, prefeito eleito de Cariri, e Elves Guimarães, de Aliança, receberam seus diplomas em um evento que simboliza o início das novas gestões nos dois municípios.

A cerimônia contou com a presença de familiares, apoiadores e lideranças regionais, além de representantes da Justiça Eleitoral, que destacaram a importância do processo democrático e da responsabilidade que os novos gestores assumem com seus municípios.

Em seu discurso, Tetim, prefeito de Cariri, agradeceu à população pelo apoio recebido nas urnas e reafirmou seu compromisso de trabalhar em prol do desenvolvimento do município. “Esse diploma representa a confiança de cada morador de Cariri em nossa proposta de gestão. Agora é hora de retribuir com muito trabalho, dedicação e compromisso com o bem-estar do nosso povo”, afirmou.

Já Elves Guimarães, prefeito diplomado de Aliança, destacou a importância da união entre o poder público e a comunidade para enfrentar os desafios da administração municipal. “Este é um momento de celebração, mas também de responsabilidade. Aliança pode contar com uma gestão voltada para o progresso e a melhoria da qualidade de vida de todos. Estou pronto para honrar essa confiança”, declarou.