Prefeitos eleitos do Tocantins participam de seminário municipalista em Brasília

da redação

Prefeitos eleitos nestas Eleições Municipais 2024 participam do Seminário Novos Gestores (2025-2028) nesta terça-feira e quarta-feira, 05 e 06, em Brasília. O evento é organizado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), com apoio da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), que mobilizou os eleitos a participarem.

O objetivo é apresentar aos novos gestores a realidade dos municípios brasileiros e as pautas que devem ser acompanhadas e defendidas nos próximos quatros anos.

Cerca de 60 prefeitos eleitos do Tocantins participam do evento, das mais diversas regiões do Tocantins. “Fizemos questão de mobilizar esse novo público a participar do seminário como forma de integrá-los ao municipalismo brasileiro, favorecer o encontro a interação dos gestores, para que já possam sentir a nossa luta, e as pautas que precisam da nossa atenção e do nosso empenho”, disse o presidente da ATM e prefeito de Talismã, Diogo Borges, que levou o seu sucessor, Flávio Cristo Rei, ao encontro.

O prefeito eleito de Pau D’Arco, Gilmar do Posto, participa do evento e comenta a importância de estar participativo em mobilizações como essa promovida pela CNM. “Um evento ímpar, com aquisição de conhecimento único sobre as gestões públicas municipais, que favorece principalmente a inovação em nossos municípios. A ATM e a CNM são entidades que unem os prefeitos, e soma muito com nossas administrações”, disse o eleito, que na ocasião estava acompanhado do atual prefeito de Pau D’Arco, João da Serraria.

O presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, apresentou no seminário as principais situações que os municípios enfrentam atualmente, com os Royalties de Petróleo e a execução de emendas parlamentares. Ainda destacou a importância do evento, que nesses dois dias recebem os prefeitos eleitos da região Norte e Nordeste.

“Esse seminário foi organizado pela primeira vez em 2004, voltado aos prefeitos que entrariam em 2005. De lá para cá foram milhares de gestores capacitados e mobilizados em favor dos municípios, engajados ao Movimento Municipalista”, disse.

O evento segue no decorrer desta terça-feira (05) e será encerrado nesta quarta-feira (06).