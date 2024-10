Prefeitos manifestam interesse na presidência da ATM para a eleição de março de 2025

da redação

Com a eleição para a presidência da Associação Tocantinense de Municípios (ATM) marcada para março de 2025, ao menos três prefeitos já demonstraram publicamente interesse em disputar a liderança da instituição. São eles: Dr. Auri (prefeito de Axixá), Cezinha (prefeito de Peixe) e Levi Teixeira (prefeito de Santa Rosa do Tocantins). A disputa promete ser uma das mais acirradas e marcada para o fortalecimento das pautas municipais e a busca por maior apoio estadual e federal para as demandas locais. O atual presidente Diogo Borges (sem partido) deixará a Prefeitura de Talismã no final do ano, após dois mandatos e de reeleger o sucessor, Flávio do Cristo Rei (UB) vai deixar também a ATM e focar no seu projeto para disputar o cargo de deputado estadual em 2026.