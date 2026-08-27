Prêmio Congresso em Foco 2026 destaca liderança nacional de Eduardo Gomes

Por Redação

Vice-presidente do Senado, Eduardo Gomes foi escolhido pelo júri técnico entre os destaques do Senado no Prêmio Congresso em Foco 2026, anunciado na noite desta terça-feira, em cerimônia da 19ª edição da premiação realizada no Teatro Nacional Claudio Santoro, em Brasília.

A lista reúne parlamentares de diferentes campos políticos e regiões do país. Eduardo Gomes divide a premiação com os senadores Damares Alves, Efraim Filho, Humberto Costa e Tereza Cristina.

Eduardo Gomes exerce mandato de senador pelo Tocantins desde 2019. Antes de chegar ao Senado, foi vereador por dois mandatos e deputado federal por três legislaturas consecutivas, entre 2003 e 2015. Na Câmara, presidiu a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e integrou a Mesa Diretora como 3º secretário e 1º secretário.

No Senado, acumulou funções de liderança e atuação em áreas como tecnologia, comunicação, orçamento e desenvolvimento regional. Atualmente, ocupa a 1ª Vice-Presidência do Senado Federal.

Prêmio Congresso em Foco

Realizado desde 2006, o Prêmio Congresso em Foco reconhece deputados federais e senadores que se destacam no exercício do mandato. A premiação busca valorizar o Parlamento, incentivar a participação da sociedade na política e reconhecer parlamentares que contribuem para o fortalecimento da democracia.

A escolha dos vencedores envolve diferentes modalidades, entre elas a votação do júri técnico, que permite a avaliação de profissionais especializados em política, comunicação e atividade legislativa.