Presidente Amélio Cayres recebe visita institucional do senador Eduardo Gomes

Por Redação
O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Amélio Cayres (Republicanos), recebeu na manhã desta terça-feira, 5, o senador Eduardo Gomes (PL-TO), em uma visita de caráter institucional.
Durante o encontro, foram debatidos temas importantes como infraestrutura, investimentos e estratégias voltadas para atender às principais demandas da população tocantinense.
A reunião ocorreu na sala da presidência da Aleto e contou com a presença dos deputados Marcus Marcelo (PL), Vilmar Oliveira (SD) e Nilton Franco (Republicanos), além do diretor-geral da Casa, Irisfran de Sousa Pereira, e assessores parlamentares.