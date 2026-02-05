Presidente Amélio Cayres recebe visita institucional do senador Eduardo Gomes

Por Redação

O presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), deputado Amélio Cayres (Republicanos), recebeu na manhã desta terça-feira, 5, o senador Eduardo Gomes (PL-TO), em uma visita de caráter institucional.

Durante o encontro, foram debatidos temas importantes como infraestrutura, investimentos e estratégias voltadas para atender às principais demandas da população tocantinense.