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sábado, 15 agosto

Política

Presidente Lula nomeia Bruna Bonilha como juíza substituta do TRE-TO por indicação de Kátia Abreu

Atitude TocantinsPor 2 minutos de leitura

Por Wesley Silas

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nomeou a advogada Bruna Bonilha de Toledo Costa Azevedo como juíza substituta da classe dos juristas no Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO). A nomeação, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 13, preenche a vaga decorrente do encerramento do mandato do advogado Alexsander Ogawa da Silva Ribeiro. A escolha contou com articulação direta da ex-senadora e coordenadora de campanha de Lula no Tocantins, Kátia Abreu (PT).

Tramitação e Lista Tríplice

A indicação de Bruna Bonilha decorreu de lista tríplice enviada pelo TRE-TO ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que posteriormente submeteu o processo à Presidência da República. Além da nomeada, a lista era composta pelos advogados Alexsander Ogawa e Marcello Bruno Farinha das Neves.

A ex-senadora Kátia Abreu confirmou sua influência na escolha junto ao Palácio do Planalto. Em mensagem enviada ao Portal Atitude, Kátia Abreu declarou: “Minha candidata com Lula. Recebi retorno direto do Planalto”.

Formação Acadêmica e Atuação Profissional

Bruna Bonilha é graduada em Direito pela Universidade Federal do Tocantins (2007) e possui pós-graduação em Direito Ambiental e Gestão Estratégica da Sustentabilidade pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), além de extensão em Direito Empresarial pela Fundação Getulio Vargas (FGV-SP) e especialização em Direito Civil e Processo Civil pela ATAME. Atualmente, cursa MBA em Saneamento e Estruturação de Novos Negócios pelo Instituto de Direito Público (IDP).

Sua trajetória profissional abrange atuação jurídica em diversas áreas, com ênfase em direito ambiental, agrário, cível, do consumidor, de família e sucessões, além de demandas voltadas aos setores elétrico, de saneamento básico, empresarial e societário.

Alinhamento político na articulação de vagas para órgãos do judiciário no estado.

A nomeação da advogada Bruna Bonilha de Toledo Costa Azevedo para o cargo de juíza substituta do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), assinada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e avalizada pela coordenadora de campanha de Lula no Tocantins, Kátia Abreu (PT), evidencia o alinhamento político na articulação de vagas para órgãos do judiciário no estado. O episódio reforça a influência de lideranças partidárias locais junto ao governo federal na indicação de cargos de relevância institucional no âmbito eleitoral.

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