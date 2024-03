Presidente Nacional do PSDB, Marconi Perillo, vem a Palmas para encontro com lideranças do Tocantins

Por Redação

A frente da sigla desde novembro do ano passado, Marconi tem percorrido o Brasil em busca de fortalecer o PSDB e estimular as candidaturas para as eleições municipais deste ano.

Nas últimas semanas, o presidente já esteve no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, em São Paulo e em Santa Catarina. De Palmas, Marconi segue para Teresina, no Piauí.

Título de cidadania

Em sessão na Aleto, o deputado Eduardo Mantoan apresentou um Projeto de Lei que concede Título de Cidadão Tocantinense a Marconi Perillo. “Com vasta e prestigiada carreira política marcada, principalmente, pelos quatro mandatos de governador de Goiás, Marconi prestou serviços relevantes que contribuíram com o desenvolvimento do Tocantins”, destacou o parlamentar.

Encontro com o Presidente Nacional do PSDB

Data: 11/03 (segunda-feira)

Horário: 8h

Local: Auditório da Assembleia Legislativa do Tocantins