Primeira-dama Karynne Sotero declara apoio a Kátia Chaves durante lançamento de candidatura

da redação

A primeira-dama do Tocantins, Karynne Sotero, declarou apoio à candidatura de Kátia Chaves a deputada estadual durante o lançamento da campanha, realizado em Tocantinópolis. Em sua manifestação, Karynne reforçou a confiança no projeto político de Kátia e destacou que estará ao lado da candidata durante a caminhada eleitoral, sinalizando apoio à construção de uma candidatura com atuação voltada às demandas da população tocantinense.

O evento também reuniu importantes lideranças políticas do Estado, entre elas o governador Wanderlei Barbosa, que participou do ato ao lado de prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias e apoiadores de diferentes municípios da região. A presença das lideranças deu ao lançamento um caráter de mobilização política e reforçou a articulação em torno do nome de Kátia Chaves para a disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa do Tocantins.