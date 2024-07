da redação

O primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de Palmas será realizado no dia 16 de agosto pela TV Jovem, afiliada da Record no Tocantins. A emissora promete novidades na estrutura e formato da programação, que promete mais interatividade com o público.

A rede confirmou que todos os postulantes ainda em pré-campanha já assinaram o documento concordando com as regras e confirmando participação. O programa será exibido ao vivo a partir das 11h50 e contará com mediador de São Paulo.