Primos eleitos vereadores resgatam a tradição política da família Araújo em Porto Alegre do Tocantins

Por Redação

Um feito histórico na política local, reacende a chama da tradicional família Araújo. Na última eleição, os primos Breno Araújo e Bia Araújo foram eleitos vereadores, destacando-se como grandes revelações no cenário político da cidade.

Breno Araújo é neto do saudoso Chico Araújo, fundador e primeiro prefeito de Porto Alegre do Tocantins, enquanto Bia Araújo é sobrinha do patriarca da família.

Os primos foram eleitos pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) com propostas de renovação e compromisso com a comunidade.

A eleição de ambos representa um marco significativo na continuidade do legado político da família Araújo.

Breno Araújo, de 27 anos, foi o vereador mais bem votado do município, recebendo 156 votos. Empresário do setor agropecuário, ele tem como bandeira a valorização da agricultura familiar e do turismo, buscando promover o desenvolvimento sustentável da região. “Meu objetivo é trabalhar para fortalecer a nossa agricultura e atrair turistas, valorizando o que temos de melhor em Porto Alegre”, afirmou Breno.

Por sua vez, Bia Araújo, também de 27 anos, foi eleita com 80 votos. Assistente administrativa, mãe e esposa, ela se comprometeu a representar e defender os direitos das mulheres na comunidade, além de se posicionar como defensora do agronegócio e da assistência social. “É fundamental que as vozes das mulheres sejam ouvidas e que possamos trabalhar juntos por uma cidade mais justa e igualitária”, declarou Bia.

A dobradinha entre os primos não só renova a esperança da família Araújo em Porto Alegre do Tocantins, mas também sinaliza a força que o sobrenome carrega na tradição política do estado.

Com a união de seus descendentes, a família Araújo reafirma seu compromisso com a comunidade e a vontade de construir um futuro melhor para todos.

A dupla foi eleita ao lado do prefeito, também eleito pelo PDT, Dr Pedro Henrique Noleto Filho com apoio do vice-governador, Laurez Moreira.

Com a nova geração no poder, Porto Alegre do Tocantins aguarda ansiosamente as iniciativas e projetos que serão implementados por Breno e Bia, que prometem honrar o legado deixado por seus antepassados e trazer novas perspectivas para a política local.