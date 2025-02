Professor Nile William é candidato a presidência do diretório estadual do PT e promete “fazer o partido feliz de novo”

Por Redação

Foi lançada nesta terça-feira, dia 25, na Câmara de Municipal de Palmas, a candidatura do professor e advogado Nile William à presidência do diretório regional do Partido dos Trabalhadores. Nile concorre pela corrente interna CNB (Construindo um Novo Brasil), de oposição ao atual diretório. Nille William foi apresentado como candidato por lideranças históricas do partido que compõem a CNB, corrente majoritária em nível nacional, da qual faz parte o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a atual presidente Gleisi Hoffmann.

Em seu discurso o professor e advogado de 36 anos, disse que sua principal proposta é resgatar o respeito na relação do diretório com os filiados, que, segundo ele, se perdeu nos últimos 7 anos com a falta de diálogo interno. “Hoje ou você concorda com o diretório, ou você se torna inimigo e execrado, por isso precisamos pensar numa direção que una o partido e agregue forças e traga a felicidade de volta”, destacou. A eleição para o diretório ocorre no próximo dia 6 de julho através do PED, Processo de Eleição Direta, no qual todos os filiados podem votar. Serão escolhidos o novo presidente nacional, presidentes regionais e municipais e comissões provisórias.

O ex-presidente do diretório e ex-senador Donizete Nogueira destacou a necessidade do partido de renovação, abrindo espaço para jovens lideranças conduzirem o partido diante dos seus novos desafios. Outra veterana a usar a palavra foi Rosimar Mendes, ex-presidente do Sintet (Sindicato dos Professores) que enfatizou o papel da mulher na construção de um novo diretório mais representativo. A vereadora de Palmas, Thamires do Coletivo Somos, enfatizou a importância do fortalecimento do partido. O superintendente do Patrimonio da União, Edy Cesar, que chegou a cogitar seu nome para disputa, abriu mão para apoiar Nile, por entender que ele tem condições de fazer uma renovação de ideias e trazer o partido para o século 21. Outro apoio importante veio do Bico, com Freitas do PT, que também pretendia concorrer e compôs com o grupo.

PERFIL

Nille William começou sua militância petista em Goiás, no município de Catalão. Está no Tocantins há mais de 10 anos, onde atua como professor concursado do IFTO e é advogado conceituado em Palmas. Aos 36 anos, já integrou a Executiva estadual de 2017 a 2018. Nunca concorreu a cargos públicos, mas atua na linha de frente das campanhas do partido no Estado.