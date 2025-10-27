Professora Dorinha integra novamente a Elite Parlamentar por sua atuação no Senado

Por Redação

A senadora Professora Dorinha (União) foi reconhecida mais uma vez entre os parlamentares mais influentes do Congresso Nacional, ao integrar o Ranking da Elite Parlamentar 2025, divulgado pela consultoria Arko Advice dia 26. A lista identifica os deputados e senadores que mais se destacaram pela capacidade de atuar, liderar e influenciar os principais debates públicos e decisões legislativas ao longo de 2025.

Entre os 42 senadores que compõem a elite do Senado, apenas três são mulheres: Professora Dorinha, Daniela Ribeiro (PSD-PB) e Tereza Cristina (PP-MS). A baixa presença feminina reforça, segundo Dorinha, a necessidade de ampliar a representatividade das mulheres nos espaços de poder e decisão.

A parlamentar tocantinense é reconhecida como liderança formal por seu papel à frente da bancada feminina do Senado e por sua atuação na defesa de políticas públicas voltadas à educação, igualdade de gênero e desenvolvimento regional. “Receber esse reconhecimento é um estímulo para continuar trabalhando com seriedade e compromisso com o país. Mas também é um lembrete de que ainda temos muito a avançar na presença feminina no Congresso. Precisamos de mais mulheres ocupando espaços de liderança, influenciando decisões e construindo políticas públicas que representem todas as brasileiras”, destacou a senadora Professora Dorinha.

Metodologia

A Elite Parlamentar Arko Advice 2025 é composta por 120 parlamentares — 79 deputados federais e 41 senadores. O estudo identifica tanto lideranças formais, com cargos na estrutura do Legislativo, quanto lideranças informais, que exercem influência por sua atuação técnica e política.

A metodologia da Arko Advice considera a capacidade dos parlamentares de negociar com o Executivo, construir consensos e influenciar agendas e decisões estratégicas do Congresso Nacional. O objetivo é reconhecer aqueles que, independentemente de ideologia ou partido, deixam sua marca no processo deliberativo e na condução dos grandes temas nacionais.