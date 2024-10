Progressista presidido por Vicentinho Jr. anuncia apoio a Eduardo Siqueira após conseguir eleger 15 prefeitos, 21 vices e 142 vereadores

Por Redação

O Partido Progressistas consolidou sua presença no cenário político tocantinense ao sair fortalecido nas eleições municipais de 2024. Sob a liderança do deputado federal Vicentinho Júnior, o vice-presidente deputado federal Lázaro Botelho e do deputado federal Júlio Oliveira, o partido mostrou sua força e capacidade de articulação, conseguindo eleger 15 prefeitos, 21 vices e garantido sucesso em nove apoios importantes em diversas regiões do Estado. Além destes números, foram 142 vereadores eleitos pela sigla. O partido irá anunciar também nesta nesta terça-feira, dia 8, às 10h. na sede do Podemos, em coletiva apoio ao candidato a prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos e o deputado federal Vicentinho Júnior (PP) no segundo turno das eleições da Capital.

Presidente estadual do Progressistas, Vicentinho Júnior, durante o período eleitoral, percorreu mais de 100 municípios, levando sua mensagem de compromisso para com os tocantinenses. Essa intensa agenda contribuiu com o apoio necessário para que os candidatos do partido e aqueles em coligação alcançassem sucesso. O deputado esteve presente em reuniões comunitárias, eventos locais e caminhadas, mostrando que o Progressistas é um partido que se aproxima da população e entende suas necessidades. “Foi uma campanha de muito diálogo e de ouvir as pessoas”, destacou o parlamentar

Com o resultado das eleições municipais, Vicentinho Júnior pontuou que o sentimento é de dever cumprido.

“Parabenizo todos os futuros gestores e a comunidade que participou deste processo democrático. Desejo muito sucesso aos eleitos e também aqueles que, mesmo não logrando êxito em suas campanhas demonstraram coragem e disposição para contribuir com suas ideias. O Progressistas tem dado seu recado e veio para ficar”, afirmou Vicentinho Júnior, destacando a importância de todos os envolvidos no processo eleitoral.

Para o deputado federal, Lázaro Botelho, a vitória alcançada é resultado do esforço conjunto, da dedicação e do compromisso de todos com os valores democráticos e objetivos compartilhados. “É com grande alegria que parabenizo cada prefeito, vices e vereadores eleitos pelo partido Progressistas no Tocantins. O caminho que temos pela frente é desafiador, mas estou confiante de que, juntos, podemos transformar nossas cidades, melhorando a vida do povo tocantinense e fazendo do nosso Estado uma verdadeira potência. O trabalho partidário de base é fundamental para entender as necessidades reais da população e para construir políticas públicas que realmente façam a diferença na vida dos cidadãos. Digo, enquanto vice-presidente do Partido Progressistas, contem com o meu apoio para trabalhar pelo desenvolvimento de todos os nossos 139 municípios”, declarou.

Palmas

Com 142 vereadores eleitos em diversos municípios tocantinenses, o Partido Progressistas também se destacou na capital, Palmas, ao conquistar duas cadeiras na Câmara Municipal. Pela sigla, foram eleitos Wilton do Zé Branquim, que obteve 1.892 votos, e Delma Freitas, que recebeu 1.701 votos. Para Vicentinho Júnior, a conquista em Palmas tem um significado especial, pois saíram de nenhum representante para dois. “O Progressistas tem trabalho, tem história e, acima de tudo, tem compromisso com o cidadão. Essa vitória em Palmas é mais um passo para garantir que os interesses da nossa população sejam representados de forma justa e responsável na Câmara Municipal”, concluiu Vicentinho Júnior.