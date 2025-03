Proposta de renovação automática de Cessão de Tratores é defendido pela ATM

A Associação Tocantinense de Municípios (ATM) manifesta preocupação diante da recente comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins) às prefeituras, que solicita a devolução de tratores agrícolas da marca John Deere. Esta medida, que deve ocorrer devido ao vencimento do atual Termo de Cessão em dezembro de 2024, motiva a ATM a pedir uma renovação imediata e automática do acordo.

Por Redação

Em nota, a ATM ressalta que a cessão dos tratores aos municípios foi fruto de um amplo entendimento entre a Bancada Federal e o Governo do Estado, com o objetivo de fortalecer as atividades rurais e o desenvolvimento da agricultura familiar no Tocantins. A entidade argumenta que os municípios têm investido recursos significativos na manutenção e custeio desses equipamentos, que se tornaram essenciais para as operações agrícolas locais.

Com o risco de perder essas máquinas, a ATM alerta que muitos municípios não possuem capacidade financeira para adquirir novos tratores, o que comprometeria ainda mais suas atividades agrícolas. “Estamos em diálogo com representantes da Bancada Federal, buscando apoio para assegurar que os tratores permaneçam nas municipalidades e continuem a contribuir para o crescimento do setor rural”, declarou Diogo Borges, presidente da ATM.

A situação é crítica e pede a atenção do governo estadual e federal para preservar os recursos que ajudam a fomentar a agricultura familiar e o desenvolvimento rural no Tocantins, mantendo assim a sustentabilidade econômica das comunidades locais.

Nota

ATM defende renovação imediata e automática de cessão de uso de máquinas do Estado aos Municípios

A Associação Tocantinense de Municípios (ATM) defende veemente a renovação imediata e automática do Termo de Cessão de Uso de tratores do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins) que estão cedidos aos Municípios tocantinenses para ações de fortalecimento de atividades rurais e de desenvolvimento da agricultura familiar.

A entidade recebeu com preocupação a informação de que o Ruraltins está oficializando as prefeituras para que promovam a devolução dos tratores agrícolas da marca John Dieere, devido ao vencimento do termo de cessão em dezembro de 2024.

A ATM lembra um amplo acordo estabelecido entre a Bancada Federal e Governo do Estado para que os tratores, adquiridos via emendas parlamentares pelo Governo do Estado, fossem cedidos aos Municípios para ações de fortalecimento das atividades rurais.

A entidade municipalista frisa ainda que as prefeituras investiram recursos no custeio e manutenção desses tratores nos últimos anos, e agora se vêem diante da devolução de um maquinário essencial às atividades agrícolas dos Municípios.

A ATM destaca ainda que boa parte dos Municípios não têm capacidade financeira para adquirir um trator desse porte, e com isso repor a ausência da máquina pedida pelo Ruraltins.

Por fim, a entidade informa que já está em conversas com representantes da Bancada Federal para solicitar apoio em cumprimento de acordo outrora firmado, para que os tratores permaneçam nos Municípios e auxiliem às gestões locais no desenvolvimento das atividades rurais.

Sem mais a informar.

Palmas, 25 de março de 2025.

Diogo Borges

Presidente