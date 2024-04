PSDB aposta na candidatura do Professor Júnior Geo para suceder a prefeita Cinthia Ribeiro

Por Redação

Após o término do prazo de filiações eleitorais para as eleições de outubro, foi revelado o desfecho sobre o destino do pré-candidato a prefeito, Prof. Junior Geo. Ele agora está oficialmente filiado ao PSDB, partido liderado pela prefeita Cinthia Ribeiro.

O Jornal Opção Tocantins obteve acesso ao documento emitido pelo TRE-TO que confirma essa adesão. Esse movimento político, que parecia inevitável, aconteceu apenas no último dia, cercado de mistério e suspense.

O principal defensor de Geo nessa decisão foi o deputado estadual Eduardo Mantoan, esposo da prefeita. Ele desempenhou um papel crucial para convencer vereadores da base de Cinthia, incluindo os do PSDB, de que Geo era a melhor opção para sucedê-la.

Revoada tucana para o PL

Alguns vereadores da base decidiram migrar para o PL diante da possível entrada de Junior Geo no PSDB. Josmundo Vilanova e Clayzer Duarte, conhecido como Nêgo do Palácio, deixaram o partido e se juntaram ao PL, liderado por Janad Valcari, adversária declarada da prefeita. A mudança repentina do vereador Nêgo, que recentemente ocupava o cargo de líder da gestão na Câmara, evidencia que, nesse período de trocas partidárias, fidelidade e ideologia não foram consideradas como prioridades.