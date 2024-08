PSDB fará convenção hoje para oficializar Cristiano Pisoni em Gurupi

Evento contará com presença da prefeita de Palmas e dos deputados estaduais do partido.

Por Redação

Hoje, 01 de agosto, é o dia da convenção partidária do PSDB Gurupi. O evento começa às 19h30, no Auditório do Centro de Convenções Mauro Cunha. “Essa convenção vai ser nossa forma de celebrar a mudança que já estamos fazendo no processo político de Gurupi. Lá no início, eu disse que iria levantar o debate onde não tinha, iria engrossar esse caldo, e conseguimos mesmo. Por isso, essa será a festa da mudança”, declarou o pré-candidato a prefeito de Gurupi, Cristiano Pisoni, que é também presidente do PSDB Gurupi.

O evento contará com a presença da prefeita de Palmas e presidente regional do PSDB, Cintia Ribeiro, também dos deputados estaduais Eduardo Mantoan e Júnior Geo. Dezesseis pré-candidatos a vereadores serão apresentados no evento. De acordo com Cristiano, a convenção será uma oportunidade para reafirmar o compromisso do partido com a verdadeira mudança na política de Gurupi.

Cristiano destacou a importância de apresentar bem todos os nomes que estão ao lado dele neste pleito e intensificar a aproximação com todos que acreditam em seu projeto.