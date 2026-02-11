PSDB-Mulher, liderado por Cinthia Ribeiro, se reúne em Brasília em meio à redefinição do comando tucano no Tocantins

Por Wesley Silas

Em um momento de recomposição interna do PSDB no Tocantins, a presidente nacional do PSDB-Mulher e atual presidente estadual da sigla, Cinthia Ribeiro, coordena nesta quarta-feira (11), em Brasília, uma reunião com lideranças do segmento feminino do partido de todo o país. O encontro ocorre logo após o anúncio da filiação do deputado federal Vicentinho Júnior ao PSDB, movimento que, nos bastidores, é interpretado como passo decisivo para que ele assuma o comando tucano no Estado, hoje ocupado por Cinthia.

A pauta formal da reunião é o planejamento das ações do PSDB-Mulher para 2026, com foco na ampliação da participação feminina nas eleições municipais e gerais. A estratégia inclui a identificação de novas lideranças e o incentivo a candidaturas competitivas em todos os estados.

Segundo Cinthia Ribeiro, o PSDB-Mulher pretende investir na formação política e técnica de pré-candidatas. A previsão é de que um programa nacional de qualificação comece por Fortaleza (CE), no dia 5 de março, em evento que reunirá mulheres do partido no Estado e contará com a presença de lideranças históricas do PSDB cearense, como Tasso Jereissati e o presidente estadual da sigla, Ciro Gomes.

Além da agenda eleitoral, o grupo discutirá ações de enfrentamento à violência contra a mulher, tema que voltou ao centro do debate diante do aumento dos índices de feminicídio no país. As tucanas devem tratar da implementação do Pacto Nacional contra o Feminicídio, recentemente lançado com a participação dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

A avaliação entre lideranças do PSDB-Mulher é de que o pacto precisa sair do plano das declarações e ser acompanhado de medidas efetivas. Está em discussão a criação de um comitê do PSDB-Mulher para monitorar a execução do pacto nos estados e apresentar propostas de políticas públicas voltadas à redução dos casos de feminicídio e de outras formas de violência contra a mulher.