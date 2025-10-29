PT-TO promove plenária com ministro Wellington Dias para debater políticas sociais do governo federal

O Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores no Tocantins (PT-TO) realiza às 19h15, desta quarta-feira (29) uma plenária com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Com o tema “As Conquistas Sociais do Governo Lula”, o encontro pretende discutir os avanços das políticas sociais implementadas pelo governo federal e seus efeitos no Tocantins.

Por Redação

A programação inclui uma análise de conjuntura a ser apresentada pelo presidente estadual do partido, Nile William, e pelo ex-deputado Paulo Mourão. O objetivo é promover diálogo entre a militância, lideranças locais e a sociedade sobre estratégias e prioridades para o estado.

Nile William afirmou que a atividade reforça o compromisso do PT com o debate coletivo e com o fortalecimento de ações voltadas à população tocantinense. Segundo ele, a participação de um ministro com atuação nacional contribui para a articulação das políticas públicas e para o alinhamento de propostas do partido.

Paulo Mourão ressaltou a importância do encontro para a militância e para lideranças políticas alinhadas ao projeto do partido, destacando o caráter inclusivo das medidas em discussão e a intenção de consolidar o apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.