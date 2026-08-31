“Quis acertar junto com o povo”, diz Saulo Borges ao reafirmar apoio a Vicentinho em Bandeirantes

Prefeito consultou moradores antes de definir apoio a Vicentinho, Amélio e Alexandre e destacou participação popular na decisão

Por Redação

A escolha feita pela população de Bandeirantes ganhou força neste domingo, 30, durante reunião com Vicentinho Júnior, Amélio Cayres e Alexandre Guimarães. Diante de moradores, vereadores e lideranças locais, além de líderes políticos e vereadores de outros municípios e do prefeito de Ipueiras, Neto Aires, o prefeito Saulo Borges reafirmou o apoio à chapa e contou como decidiu consultar a comunidade antes de definir o caminho político que seguiria nas eleições.

Saulo explicou que primeiro conversou com os vereadores e, depois, resolveu levar a decisão diretamente à população. “Na hora que eu sentei naquela cadeira, senti no coração que deveria consultar o meu povo, para que, se eu acertasse, acertasse junto com vocês e, se eu errasse, erraria junto com vocês”, afirmou. Segundo ele, a resposta confirmou o sentimento que já percebia no município: “O meu coração estava pedindo 45, o povo estava pedindo 45”.

Amélio destacou o caráter democrático da decisão e a participação dos vereadores nessa construção. “O maior líder é aquele que é liderado pela sua comunidade. Você não impõe, você não convoca, você convida”, disse ao prefeito.

Política perto das pessoas

A reunião também recuperou uma imagem simbólica da história política do Tocantins. Os discursos foram realizados sobre uma F-4000, escolhida para a ocasião em referência aos encontros populares realizados por Siqueira Campos sobre caminhões, aproximando a mensagem política diretamente das pessoas.

A lembrança foi feita pelo próprio Vicentinho. “Siqueira fazia esse método de caminhão como esse aqui por tantas vezes no nosso Estado para falar com o tocantinense, com a dona de casa, com a mãe de família, com o pai de família”, recordou. Para ele, são esses encontros próximos que ajudam a construir um projeto a partir da realidade de cada município.

Vicentinho também relacionou a cena à forma como Bandeirantes tomou sua decisão. “Não somos seis por meia dúzia. Nós nos somamos, e aqui em Bandeirantes está o exemplo disso”, afirmou. O candidato ressaltou ainda que seu projeto está voltado ao enfrentamento dos problemas do Tocantins, com propostas para saúde, segurança, educação e valorização dos servidores.

Ao final, Saulo pediu que essa proximidade continue depois da eleição. “Quando o meu vice-prefeito Ronaldo e os meus vereadores chegarem ao Palácio Araguaia, receba eles. Cuida de Bandeirantes. Cuida desse povo”, afirmou. Vicentinho reafirmou o compromisso de manter as portas abertas aos municípios e governar respeitando as pessoas e suas escolhas.