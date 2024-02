Recursos: Continuidade da Estação da Cidadania em Gurupi e construção de rampas no Rio Tocantins são anunciados pelo senador Eduardo Gomes

Por Wesley Silas

Os recursos para a construção das esperadas rampas no Rio Tocantins, em Peixe, estão disponíveis para a Prefeitura licitar e iniciar as obras. Outra boa notícia para o sul do Tocantins foi a liberação de recursos para a continuação da obra da Estação Cidadania, localizada no setor Águas Claras, na parte oeste de Gurupi; uma obra em andamento avaliada em R$ 12 milhões de reais, que tem como objetivo integrar projetos e ações culturais, práticas esportivas, de lazer e serviços socioassistenciais, visando a promoção da cidadania.

Para Gurupi, o senador tem sido lembrado pela prefeita Josi Nunes como um grande parceiro e aliado, e já destinou, ao todo, mais de R$ 40 milhões que estão sendo aplicados no Ceasa, Estação da Cidadania que irá receber para execução da obra R$ 12 milhões para a execução da obra, a qual encontra-se em andamento.

Na semana passada, o senador esteve em audiência com o ministro do Esporte, André Fufuca, para a liberação de recursos para a continuação da obra, a qual não precisa que se brinque de São Tomé para acreditar, nem precisa pagar para ver, mas basta visitá-la, como acontece com a 1ª etapa da Via da Integração Governador Siqueira Campos, uma obra que vai interligar as regiões Leste e Oeste e faz parte do recurso no valor de R$ 24 milhões da Companhia de Desenvolvimento dos Vales dos Rios São Francisco e Parnaíba – Codevasf, viabilizados pelo senador Eduardo Gomes e pelo deputado federal Carlos Gaguim. Além da Via da Integração, o recurso também contempla obras de drenagem em pontos estratégicos da cidade, como na Avenida Beira Rio e nos bairros Cajueiro e São Paulo, além da construção do Parque da Nascente do Córrego Mutuca.

Construção de rampas no Rio Tocantins em Peixe

O senador Eduardo Gomes e presidente do PL, anunciou nesta terça-feira, 06, que o município de Peixe recebeu, nesta semana, R$ 1,5 milhão em recursos destinados à construção de rampas no Rio Tocantins. “A demanda por essa obra era antiga e beneficiará tanto a população local quanto os turistas que visitam a cidade”, disse.

“A construção das rampas vai contribuir significativamente para a cidade, tanto no que diz respeito à recepção de turistas quanto ao acesso da população local. É um investimento que beneficiará a todos”, destacou o senador. “Meu mandato tem um caráter municipalista, pois acredito que os recursos públicos devem ser direcionados para melhorar a vida das pessoas em seus próprios municípios”, completou.

Ele lembra que, além do município de Peixe, todos os demais municípios do Tocantins são atendidos com recursos enviados pelo senador Eduardo Gomes. Somente no ano de 2023, o montante somou cerca de R$ 840 milhões.