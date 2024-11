Reeleição de Vitor Schmitz em Gurupi e de Gedeon Pitaluga no Estado consolida liderança na OAB

Por Wesley Silas

Vitor Augusto Schmitz foi reeleito presidente da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Gurupi, conquistando a vitória com uma diferença de 92 votos. Simultaneamente, Gedeon Pitaluga foi reeleito como presidente da OABTO, triunfando por uma margem de 599 votos, exceto em Porto Nacional, onde obteve menos votos.

Após a vitória, Vitor Schmitz ressaltou o compromisso com uma eleição justa e transparente, elogiando o comportamento das chapas concorrentes. Ele expressou gratidão e destacou a proposta para 2024, que envolve, juntamente com o presidente Gedeon Pitaluga, a construção de uma nova sede no Park Filó Moreira. Schmitz frisou a importância de cumprir as promessas feitas, sinalizando um futuro de avanços para a organização.

