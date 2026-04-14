Representatividade feminina: Mari Carneiro lança nome como pré-candidata à Câmara Federal e aposta em renovação com experiência no Tocantins

da redação

O cenário político do Tocantins para as eleições de 2026 começa a se desenhar com novas estratégias e nomes em destaque. O PCdoB oficializou a pré-candidatura de Mari Carneiro à Câmara Federal, em um movimento que busca unir renovação política com experiência técnica.

A iniciativa também reflete a tentativa da legenda de ampliar sua representatividade em Brasília, com foco especial no fortalecimento da presença do Sudeste tocantinense no cenário nacional.

Com trajetória em órgãos como o Incra e o Ibama, Mari Carneiro leva para o debate eleitoral conhecimento em áreas estratégicas como questões agrárias e ambientais. Ao anunciar sua pré-candidatura, destacou a escolha pelo partido como decisiva para viabilizar o projeto político.

“Escolhi o PCdoB pelo acolhimento e viabilidade do projeto”, afirmou. Sua entrada na disputa também reforça o debate sobre maior participação feminina na política, ao mesmo tempo em que o partido aposta em candidaturas com identidade regional e perfil técnico para fortalecer sua atuação dentro da federação e garantir competitividade nas eleições de 2026.

Graduada em Direito pela Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), atualmente cursando pós-graduação em Direito Eleitoral.

Tem uma sólida trajetória profissional, com experiências em instituições públicas de grande relevância, como o INCRA/TO e o IBAMA/TO, além de atuação no Fórum da Comarca de Palmas/TO.

Conta ainda com vivência no Congresso Nacional, tendo passagem tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado Federal, o que reforça sua compreensão prática do processo legislativo e das dinâmicas institucionais do país.