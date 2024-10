Republicanos elege maior número de prefeitos do Tocantins, 56, além de 25 vice-prefeitos

Partido lançou 89 candidatos para a disputa. Um índice de vitória de 63%, com cidades importantes em todas as regiões do estado.

Por Redação

O Republicanos, presidido no Tocantins pelo Governador Wanderlei Barbosa, saiu das urnas com o maior número de prefeitos do estado, 56, entre os 89 lançados, distribuídas por todas as regiões do Tocantins. Um índice de 63% de sucesso. Em termos gerais o número de prefeitos do Republicanos representa mais de 40% dos 139 municípios.

Na região central o Republicanos elegeu titulares para prefeituras como Aparecida do Rio Negro, com Deusimar Amorim e Miracema com a prefeita Camila, que disputou a reeleição.

Na região sul o partido elegeu prefeitos como Herman em Arraias, Paulo Roberto em Taguatinga, Fabio da Farmácia em Paranã e Dione do Pastel em Combinado.

Na região Norte e Bico do Papagaio o Republicanos manteve ou conquistou diversas prefeituras como Xambioá, com Dr Mayck, e Augustinópolis, com Antônio do Bar.

O presidente estadual do partido comemorou o resultado.

“As urnas não mentem. Saímos delas com grandes vitórias. Infelizmente também tivemos alguns tropeços, mas faz parte do processo político. O crescimento do partido é indiscutível. Somos a maior força em número de prefeituras do estado do Tocantins”, afirmou Wanderlei Barbosa.

VICES

O partido também elegeu um grande número de vice-prefeitos numa grande parceria com outros partidos da base, como José Nagru em Colinas na chapa com Kasarin do União Brasil, Divino José em Araguaçu, que compôs com Jarbas Ribeiro (PL) e Rosilene em Cristalândia, com Big Jow (UB).

O partido ainda tem condições de ter mais um vice prefeito, com Pedro Cardoso, que está junto com Janad Valcari no segundo turno em Palmas. Eles passaram em primeiro lugar com mais de 39% dos votos válidos.