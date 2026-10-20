Reta final do 2º turno: Vicentinho Júnior propõe aluguel social e crédito a juro zero para mulheres no Tocantins

Plano de governo prevê auxílio a vítimas de violência doméstica, atendimento regionalizado e apoio ao empreendedorismo feminino

Por Redação

O candidato ao governo do Tocantins pelo PSDB, Vicentinho Júnior, apresentou nesta semana um conjunto de propostas voltadas à proteção e à autonomia financeira das mulheres. Entre as medidas estão o Programa Aluguel Social Mulher e o Crédito Mulher, com juro zero. O anúncio ocorre na reta final da campanha, a cinco dias do segundo turno, marcado para 25 de outubro, quando o candidato disputa voto a voto com a senadora Professora Dorinha (União Brasil). Pesquisas divulgadas nesta semana apontam empate técnico entre os dois.

Aluguel Social Mulher

Uma das medidas é o Programa Aluguel Social Mulher, que prevê auxílio financeiro temporário para vítimas de violência doméstica deixarem a residência onde estão expostas ao risco. A proposta busca oferecer suporte para que a falta de recursos para moradia deixe de ser um obstáculo ao rompimento do ciclo da violência.

Crédito Mulher

Na área econômica, o Crédito Mulher prevê microcrédito com juro zero, por meio da Agência de Fomento, destinado a empreendedoras, quebradeiras e artesãs. O objetivo é ampliar as condições para que essas mulheres invistam em suas atividades e conquistem autonomia financeira.

Atendimento regionalizado e Ronda Maria da Penha Rural

O plano também propõe Casas da Mulher Tocantinense regionalizadas, com serviços integrados de delegacia e apoio, para ampliar o atendimento no interior. Para mulheres que vivem em assentamentos e comunidades quilombolas, está prevista a Ronda Maria da Penha Rural, com patrulhamento especializado e veículos adequados ao deslocamento nessas localidades.

Selo Empresa Amiga da Mulher

Outra iniciativa é o Selo Empresa Amiga da Mulher, que prevê prioridade em licitações para empresas com creches ou que contratem vítimas de violência, conforme as regras a serem estabelecidas para sua implementação.

O alcance eleitoral da pauta social na reta final

As propostas articulam diferentes etapas do atendimento: proteção diante do risco, acolhimento e oportunidades para construir uma vida com segurança e renda própria. A implementação das medidas dependerá de regulamentação, orçamento e organização dos serviços estaduais.

A apresentação do pacote na reta final cumpre função de campanha: reforça o perfil social do candidato e busca dialogar com o eleitorado feminino, segmento relevante em disputas de margem estreita. O anúncio, porém, não altera por si só o quadro eleitoral. Como as medidas dependem de regulamentação, orçamento e estrutura de serviços, o efeito prático é de médio prazo. Em uma eleição definida por diferença pequena, propostas desse tipo tendem mais a consolidar bases já inclinadas ao candidato do que a converter indecisos — cujo voto, segundo os levantamentos recentes, permanece dividido entre os dois concorrentes.