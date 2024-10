Reunião do vereador Jair do Povo vira comício e atrai multidão

Da redação

Grande reunião realizada nesta quarta-feira (02), na Rua 5 com a Av. Guaporé fechou em grande estilo a jornada da campanha do vereador Jair do Povo onde percorreu por toda a cidade de Gurupi, apresentando suas propostas e reafirmando seu compromisso durante todo o período eleitoral.

No decorrer do percurso da campanha todos puderam participar de diversas reuniões, caminhadas, comícios, carreatas junto do vereador Jair do Povo, que segundo ele foram momentos de muitas emoções, alegrias e muita força de vontade de fazer acontecer para o povo de Gurupi.

Jair do Povo agradeceu a população que o recebeu de braços aberto por todos os lugares por onde passou, “_agradeço imensamente a todos que me receberam com carinho e que afirmou que acreditam no meu trabalho, quero continuar legislando para meu povo de Gurupi e conto com seu voto no dia 06 de outubro_”, afirmou.

A Prefeita Josi Nunes disse, “_ele é o candidato, que merece ser votado porque sempre foi um vereador atuante, que está sempre ajudando a melhorar alguma coisa, ele não fica parado, ele sempre busca ajudar o povo_”, contemplou a prefeita.

Jair de Souza da Cunha Filho nasceu em Goiânia-GO, se tornou gurupiense de coração, pois há muitos anos construiu sua trajetória profissional e política em Gurupi, é formado em Jornalismo pelo Centro Universitário UnirG, com Pós-graduação em Gestão Pública pela Universidade Federal do Tocantins (UFT).

Estando em Gurupi Iniciou sua jornada de trabalhos na Prefeitura em 1993 como agente comunitário de saúde, tornando-se um dos primeiros agentes comunitários da Prefeitura Municipal de Gurupi.

Jair do Povo quer ser vereador de Gurupi pelo seu terceiro mandato para continuar a trabalhar nas áreas da saúde, educação, infraestrutura, assistência social e valorização dos servidores.

Durante seu mandato como vereador contribuiu com diversas proposituras atendidas. Entre suas proposituras realizadas por meio de emendas impositivas, à reforma de várias praças como a Praça da Bíblia no setor Sol Nascente, praça do setor Jardim Sevilha, emendas para a realização da cirurgia de cataratas, para aquisição de Ambulâncias (SAMU), solicitou o pagamento de insalubridade e periculosidade as Merendeiras e Serviços Gerais, na infraestrutura solicitou patrolamento na via de acesso do Setor Nova Fronteira e setor Madri. Destinou emendas para construção de Ponte na Zona Rural (Região das Porteiras), cascalhamentos e patrolamentos nas estradas da Zona Rural e estradas vicinais.