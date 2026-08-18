Reviravolta em Praia Norte: Justiça determina retorno de prefeita ao cargo

da redação

Uma nova decisão do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) provocou uma reviravolta no cenário político de Praia Norte, no Bico do Papagaio. A prefeita Bruna Gabrielle Neves Pires de Araújo deverá retornar imediatamente ao comando do município após o desembargador Marco Villas Boas derrubar a decisão que havia estendido por mais 90 dias seu afastamento cautelar. A determinação foi assinada na segunda-feira (17).

O afastamento inicial da prefeita havia sido determinado por 90 dias em uma ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público do Tocantins. Com a proximidade do fim do prazo, a gestão interina pediu a prorrogação da medida, alegando novos fatos relacionados ao Contrato nº 72/2025. Durante o plantão judicial, uma liminar chegou a ampliar o afastamento por mais três meses, mas, ao analisar o caso, o desembargador entendeu que o recurso apresentado pelo município era inadequado e tornou sem efeito a decisão do plantão. Com isso, Bruna Gabrielle volta ao cargo, enquanto as questões discutidas no processo continuam sob análise da Justiça.