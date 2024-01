Rodrigo Maciel defende o esporte como ferramenta para promover valores, profissionalismo, disciplina e união

Por Redação, via Ascom

Para o vereador Rodrigo Maciel, a paixão pelo futebol faz vereador vai muito além da política partidária e mostram um compromisso genuíno com o futebol amador e profissional local. Um exemplo deste comprometimento é o apoio dado ao Vila Nova, que se aproxima da final da Copa do Craque com um orgulho contagiante. Desde que assumiu seu mandato, Maciel tem desempenhado um papel de amante do esporte, patrocinando e apoiando o time, levando o nome de Gurupi a competições por diversas cidades e regiões.

Mas sua dedicação ao esporte local vai além do campo. O “Circuito Esportivo Rodrigo Maciel” em Gurupi é uma forma concreta desse compromisso, abraçando diversas modalidades esportivas e refletindo sua visão de promover a diversidade esportiva na comunidade.

“Investir no esporte é investir na nossa comunidade. Apoiar o Vila Nova é mais do que torcer; é contribuir para o orgulho de Gurupi e para a formação de valores importantes”, ressalta o Vereador Rodrigo Maciel.

Além disso, Maciel é uma presença ativa no “Centro de Integração Amigos do Bem”, onde crianças de 7 a 12 anos têm a oportunidade de aprender sobre o esporte e participar de atividades cognitivas que moldam seu desenvolvimento.

Investindo na cidade, Maciel traz o Kart RM, proporcionando a muitos a chance de se envolver nesse esporte empolgante. Para ele, o esporte é uma ferramenta de união na comunidade, promovendo valores como determinação, trabalho em equipe e orgulho local.

À medida que a grande final se aproxima, Rodrigo Maciel reitera seu apoio ao Vila Nova, desejando-lhes sucesso e conquistas futuras. Lucas Araújo, presidente do Vila Nova, expressa sua gratidão: “A parceria com o Vereador Rodrigo Maciel é essencial para o nosso sucesso. Seu apoio vai além do campo e tem um impacto positivo em toda a comunidade de Gurupi.”

Soma, então, mais um capítulo na trajetória de Rodrigo Maciel em fortalecer a identidade esportiva e o orgulho de Gurupi. Seu envolvimento com crianças no “Centro de Integração Amigos do Bem” reflete seu compromisso com o futuro da comunidade, mostrando que sua paixão vai além da política, abraçando o desenvolvimento e a união por meio do esporte.