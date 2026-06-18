Ronaldo Dimas cumpre agenda em Gurupi e articula apoio para pré-candidatura ao Senado

Por Wesley Silas

O pré-candidato ao Senado Federal, Ronaldo Dimas (Podemos), cumpre agenda política em Gurupi com o objetivo de consolidar seu nome e articular apoios na região sul do Tocantins. Ex-prefeito de Araguaína por dois mandatos e ex-deputado federal, ex-presidente da Fieto; o engenheiro civil busca expandir sua base eleitoral tradicional do norte do estado e apresenta uma plataforma focada no planejamento técnico e na cobrança por grandes obras de infraestrutura logística de interesse estadual.

Logística e Obras Estruturantes no Tocantins

Com trajetória profissional ligada ao setor de infraestrutura e ex-secretário estadual de Planejamento e Orçamento, Dimas argumentou que o Tocantins carece de projetos de grande impacto econômico e criticou a atual condução de concessões e obras federais no estado.

Entre as prioridades listadas para a região sul e o cenário estadual, o pré-candidato apontou a necessidade imediata de avanço na duplicação da rodovia BR-153. “Quantas pessoas, quantas famílias a gente vai perder ainda por falta de duplicar a BR-153, que é o principal eixo de transporte?”, questionou. Ele também defendeu a ativação efetiva de hidrovias e a resolução dos impasses nos pátios multimodais da Ferrovia Norte-Sul.

Dimas criticou o atual modelo de concessão ferroviária, apontando a falta de competitividade: “Eu tenho falado muito que a forma das concessões ferroviárias foi muito equivocada […]. Virou um monopólio onde os preços não são competitivos e tem que fazer o que o dono da ferrovia deseja, não o que a logística normalmente seria o mais adequado”.

Relação com concorrentes ao Senado e a pré-candidatura de Dorinha Seabra

Ao ser questionado sobre o cenário eleitoral da majoritária, que conta com nomes fortes disputando as vagas do estado, Dimas comentou a concorrência direta com seus oponentes: “O grupo tem o Gaguim, o Borges, o Eduardo Gomes. São três e eu. São duas vagas. Eu só quero uma, eles podem brigar pela outra à vontade”. Ele minimizou os atritos internos ao pontuar que seu foco está em viabilizar os projetos que o estado necessita: “Eu estou buscando essa vaga, essa representação no estado, porque esses projetos estruturantes não têm acontecido”.

Em contrapartida, Dimas deu forte destaque e manifestou apoio à pré-candidatura da senadora Dorinha Seabra (União Brasil) ao Governo do Estado, elogiando sua trajetória e sua viabilidade eleitoral: “A senadora Dorinha tem uma passagem muito boa pela Secretaria de Educação, foi e é uma parlamentar que olha muito para a educação, tanto é que é considerada a ‘rainha do FUNDEB’. É uma pessoa que tem uma bagagem muito relevante para o país”.

O pré-candidato complementou afirmando que o respaldo político de Dorinha a credencia para o Executivo estadual: “Acredito que essa experiência que ela tem a deixa qualificada para exercer o mandato de governador. Acho que ela está qualificada e acredito também que os apoios que ela tem, a grande maioria mesmo dos prefeitos das grandes cidades e das pequenas cidades, fazem uma diferença gigantesca na eleição. Ela tem tudo para ser a próxima governadora, a primeira governadora do estado”.

Articulação local e equilíbrio institucional

Em relação ao cenário local de Gurupi, onde cooperou com a prefeita Josi Nunes em pleitos anteriores e integrou a gestão pública ao lado de Laurez Moreira, Dimas declarou respeitar os compromissos políticos já firmados pelas lideranças regionais: “Eu sei que o Laurez já está com suas candidaturas ao Senado, a Josi já tem as suas escolhas pré-definidas há bastante tempo. Eu entrei nessa disputa recentemente, tem menos de 30 dias, e respeito a decisão deles. Mas o que eu quero mesmo é a população, é o voto do povo”.

Do ponto de vista político-institucional, Dimas afirmou que o Senado Federal precisa resgatar seu papel constitucional de moderador e fiscalizador do equilíbrio entre os poderes da República, criticando o panorama em Brasília: “Pega o que está acontecendo agora […] o STF legislando, executando, mandando o Executivo fazer as coisas, tirando lei da gaveta. Quem é que é responsável por esse equilíbrio? O Senado. Você vai verificar grande parte dos senadores lá com o rabo preso no STF, vai fazer o quê?”. Para ele, o longo mandato de oito anos de um senador deve ser utilizado para garantir investimentos estruturais duradouros no Tocantins: “É muito tempo, com um volume significativo de recursos, para não deixar uma marca ou várias marcas que são muito poderosas de sua passagem por lá”.

Análise Política A movimentação de Ronaldo Dimas na região sul do Tocantins expõe as complexas dinâmicas de acomodação das forças políticas locais para as eleições majoritárias. Ao delimitar seu espaço frente a concorrentes de peso como Carlos Gaguim, Eli Borges e Eduardo Gomes, o pré-candidato adota uma postura pragmática de distanciamento do embate direto, focando na viabilização de sua própria vaga por vias técnicas. Paralelamente, o endosso enfático à candidatura de Dorinha Seabra funciona como um movimento estratégico de alinhamento a uma força política em ascensão e de forte apelo municipalista no estado. Essa estratégia busca capturar o eleitorado insatisfeito com a polarização ideológica e atrair o voto de opinião, embora o isolamento em relação aos principais caciques locais de Gurupi e a pulverização de candidaturas no mesmo espectro representem obstáculos significativos para a consolidação de seu nome na região sul.