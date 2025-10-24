Roni Teodoro assume prefeitura de Augustinópolis após morte de prefeito

da redação
O vice-prefeito de Augustonópolis, Roni Teodoro da Silva (PP), de 47 anos, vai assumir a prefeitura da cidade após a morte do prefeito Antônio Caires de Almeida (Republicanos). Ronivon é empresário, casado, tem três filhos e é natural de Guaraí.
Segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral, Roni declarou ter ensino superior completo e um patrimônio de R$ 7.845.180,43, composto por imóveis, veículos, gado e quotas de capital de empresas.
Roni foi eleito vice-prefeito em 2024, junto com Antônio Caires, que havia sido prefeito de Augustinópolis por seis mandatos. No último pleito, em 2024, se elegeu com 56,34% dos votos válidos.
Antônio Caires morreu na madrugada desta quinta-feira (23), em Brasília, em decorrência de uma saúde debilitada, segundo a assessoria do irmão Amélio Cayres. O velório deve acontecer na casa do prefeito por volta das 17h. O sepultamento está previsto para às 17h de sexta-feira (24), no cemitério municipal de Augustinópolis.