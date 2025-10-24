Roni Teodoro assume prefeitura de Augustinópolis após morte de prefeito

Antônio Caires morreu na madrugada desta quinta-feira (23), em Brasília, em decorrência de uma saúde debilitada, segundo a assessoria do irmão Amélio Cayres. O velório deve acontecer na casa do prefeito por volta das 17h. O sepultamento está previsto para às 17h de sexta-feira (24), no cemitério municipal de Augustinópolis.