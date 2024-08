Ronison Parente desiste de candidatura à prefeitura de Formoso do Araguaia e vira vice na chapa de Israel Kawe

Da redação

Em um giro inesperado no cenário político local, Ronison Parente anunciou sua desistência da corrida pela prefeitura de Formoso do Araguaia pelo MDB e, em um movimento surpreendente, aceitou o convite para ser o candidato a vice-prefeito na chapa de Israel Kawe, atual prefeito e que vai à reeleição pelo PSB. O anúncio foi feito durante a convenção partidária realizada ontem à noite.

“O momento exige que todos trabalhemos juntos pelo bem de Formoso do Araguaia. Após cuidadosa consideração, decidi que o melhor caminho é apoiar o prefeito Kawe, contribuindo com minha experiência e dedicação na função de vice-prefeito”, afirmou Parente.

O atual prefeito Israel Kawe expressou seu entusiasmo com a nova composição da chapa. “A união com Ronison Parente representa um fortalecimento do nosso projeto para a cidade. Sua experiência e visão são fundamentais para atingirmos nossos objetivos de desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida em Formoso do Araguaia”, declarou Kawe.