Rota 139: Senador Eduardo Gomes recebe presidente da Aleto Amélio Cayres e anuncia proposta de visitar os 139 municípios do Tocantins

Por Redação

Na noite desta quarta-feira, o vice-presidente do Senado, Eduardo Gomes, recebeu em seu gabinete, em Brasília, o presidente da Assembleia Legislativa do Tocantins, Amélio Cayres, junto aos prefeitos João Português (Luzinópolis), Robson Pereira da Silva (Ananás), João Victor (Muricilândia) e Alberto Moreira (São Miguel), além de grupos de vereadores. A reunião teve como foco principal as demandas de cada município, com os prefeitos aproveitando para expressar gratidão pelos benefícios já conquistados.

Rota 139

O senador Eduardo Gomes reafirmou seu compromisso com os 139 municípios do estado, destacando que “este ano será altamente produtivo, como tem sido nos últimos seis anos do nosso mandato. Vou visitar o estado para inaugurar várias obras realizadas mediante nossas emendas. Podem esperar que muitas melhorias estão por vir”, concluiu o senador.