Secretário Kairo Bernardo parabeniza Carlos Eduardo, primeiro prefeito do AGIR a assumir uma capital

Por Redação

O secretário de Administração e Finanças de Monte do Carmo e vice-presidente do partido AGIR, Kairo Bernardo, parabeniza o presidente metropolitano do AGIR e vice-prefeito de Palmas, Carlos Eduardo, por assumir a Prefeitura da capital. Carlos Eduardo entra para a história como o primeiro prefeito do AGIR a liderar uma capital no Brasil, um marco importante para o partido e para a política local.