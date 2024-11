Selo Diamante: Câmara de Cariri do Tocantins recebe prêmio por excelência em transparência pública pela Atricon

Por Redação

A Câmara Municipal de Cariri do Tocantins se destaca como um exemplo em transparência pública ao receber nota máxima de 100% no índice de transparência pública em seu portal, segundo avaliação realizada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) por meio do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP). Com essa conquista, a instituição foi agraciada com o Selo Diamante, a mais alta classificação concedida pela Atricon.

Em declaração, o presidente da Câmara, Elton Moreira, que também foi eleito prefeito nas eleições do dia 6 de outubro, expressou sua satisfação com o reconhecimento:

“Esse Selo Diamante é o reflexo do nosso trabalho focado na transparência e na prestação de contas. Gratidão aos colegas vereadores pelo compromisso com a nossa comunidade e aos servidores e prestadores de serviços pela dedicação diária com um trabalho de excelência para a nossa comunidade caririense. Esse é o nosso compromisso, servir a sociedade com responsabilidade na realização de cada ato público. Vamos seguir com o compromisso de manter nosso portal atualizado e acessível, garantindo que a população tenha acesso às informações necessárias para acompanhar a gestão pública”, destacou o presidente.

Os resultados da avaliação foram divulgados nesta quarta-feira, 13, durante o Encontro Nacional dos Tribunais de Contas (ENTC), realizado em Foz do Iguaçu (PR). A avaliação da Atricon considera a qualidade e a atualização dos portais dos órgãos públicos, ressaltando a importância de oferecer informações claras e disponíveis para a população.

Com essa conquista, a Câmara Municipal de Cariri do Tocantins reafirma seu compromisso em promover a transparência na administração pública, favorecendo o controle social e o engajamento da cidadania. Esse reconhecimento serve como um incentivo para que a gestão continue investindo em práticas que garantam a acessibilidade e a clareza nas informações públicas, consolidando a Casa de Leis caririense como um modelo de transparência e responsabilidade na gestão pública