Senador Eduardo Gomes defende equilíbrio e diálogo na abertura do ano legislativo

da redação

O presidente do PL Tocantins, senador Eduardo Gomes, participou nesta segunda-feira, 3, da abertura do ano legislativo no Senado Federal e destacou a harmonia entre os poderes e o diálogo como equilíbrio essencial para a boa fluidez dos trabalhos no próximo biênio 2025-2026.

“O início de um novo ano legislativo é sempre um momento de reafirmarmos compromissos e fortalecermos o diálogo entre os poderes. O Senado tem a responsabilidade de construir soluções que representem os anseios da população, sempre com equilíbrio e respeito às diferenças. Nosso papel é garantir que as decisões sejam tomadas com transparência, responsabilidade e, acima de tudo, compromisso com o Brasil. Trabalhar em harmonia não significa abrir mão de nossas convicções, mas sim buscar o entendimento necessário para que o país avance”, afirmou o senador.

Durante a cerimônia, que contou com a presença dos representantes dos três Poderes, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), destacou a importância do trabalho conjunto e do compromisso do Parlamento em proporcionar uma vida melhor aos brasileiros, enfatizando áreas como trabalho, saúde, educação, segurança e moradia digna.

Sobre a gestão do presidente Davi Alcolumbre no Senado, Eduardo Gomes expressou confiança e expectativa positiva. “Acredito que, sob a liderança do presidente Davi, o Senado estará comprometido em promover um diálogo construtivo e em buscar soluções que atendam aos anseios da população brasileira”, comentou.

O senador destacou ainda a responsabilidade da Casa nos próximos dois anos, enfatizando a necessidade de equilíbrio e neutralidade nas decisões. “Nosso papel é atuar com independência, sempre visando o bem-estar da nação. O foco deve ser o interesse público”, concluiu.