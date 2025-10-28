Senador Eduardo Gomes integra lista de Ranking da Elite Parlamentar do Congresso

da redação

O vice-presidente do Senado e presidente do PL Tocantins, Eduardo Gomes, voltou a integrar, em 2025, o grupo dos parlamentares mais influentes do Congresso Nacional. O levantamento, divulgado neste domingo (26) pelo Ranking da Elite Parlamentar, elaborado pela consultoria Arko Advice, destaca os nomes que mais exerceram liderança e poder de influência nas decisões legislativas ao longo do ano. Ao lado de 40 senadores e 79 deputados federais, o tocantinense figura entre os 120 congressistas que se sobressaíram no cenário político brasileiro.

“Esse reconhecimento é resultado de um trabalho coletivo, que envolve diálogo, responsabilidade com o país e compromisso com o Tocantins. Ser lembrado novamente reforça nossa missão de buscar soluções reais para os desafios do Brasil”, afirmou o senador.

Tradição e credibilidade do ranking

Criada em 1997, a publicação Elite Parlamentar é uma das mais tradicionais e respeitadas análises políticas do país. Produzida pela consultoria Arko Advice, a metodologia não considera ideologia ou filiação partidária, e sim a capacidade real de articulação, o protagonismo em debates estratégicos e o peso na formulação de políticas públicas.

O objetivo do ranking é identificar as lideranças — formais e informais — que moldam o funcionamento e o equilíbrio de poder no Congresso Nacional.