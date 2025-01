Senador Eduardo Gomes recorda sua ligação histórica com Araguaína, durante posse do prefeito reeleito de Araguaína, Wagner Rodrigues

Por Redação

Araguaína foi palco de uma cerimônia marcada por emoção nesta quarta-feira, 1º de janeiro de 2025. Finalizando uma intensa agenda de visitas e inaugurações de obras na região do Bico do Papagaio, o presidente do PL Tocantins, senador Eduardo Gomes, participou da posse do prefeito reeleito Wagner Rodrigues, do vice-prefeito Israel Guimarães Júnior e dos 19 vereadores que compõem a legislatura 2025-2028.

O evento ocorreu no Ginásio de Esportes local, que ficou lotado por uma multidão de moradores e autoridades. A mesa de honra foi composta pelo senador Eduardo Gomes, pelo deputado federal Alexandre Guimarães, pelo deputado estadual Gipão e pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO), João Rigo Guimarães. A sessão solene foi presidida pelo vereador mais votado, Lucas Campelo, e secretariada por Marcos Duarte.

Homenagens e nostalgia

Durante seu discurso, o senador Eduardo Gomes recordou sua ligação histórica com Araguaína, onde viveu, atuou como professor, foi atleta de handebol e deu início à sua carreira política. Ele destacou ainda os recursos que destinou ao município para obras de infraestrutura, reafirmando o compromisso de continuar colaborando com a gestão municipal

“Prefeito Wagner, pode continuar contando com nosso integral apoio em seu novo mandato”, declarou o senador.

Compromisso renovado

Em sua fala, o prefeito Wagner Rodrigues agradeceu o apoio do senador Eduardo Gomes, que classificou como “o político que mais contribuiu para o desenvolvimento de Araguaína em toda a sua história”. Wagner reafirmou o compromisso de trabalhar pela cidade, exigindo mais atenção dos governos estadual e federal, independente de alinhamentos eleitorais ou ideológicos.

“Nosso povo é paciente, mas sabe cobrar dos políticos. Vem aí mais quatro anos de muito trabalho, sempre ouvindo e atendendo os anseios da população”, concluiu o prefeito.