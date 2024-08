Senadora Professora Dorinha manifesta apoio à pré-candidatura de Carlos Gaguim ao Senado Federal

Em convenção do União Brasil em Guaraí, senadora destaca trajetória de Gaguim e seu compromisso com o crescimento do Tocantins.

Por Redação

Na noite de quarta-feira, dia 31, durante um evento do União Brasil (UB) em Guaraí, a Senadora Professora Dorinha expressou seu apoio à pré-candidatura de Carlos Gaguim ao Senado Federal. Em seu discurso, ela enalteceu a carreira política de Gaguim, sua dedicação ao Tocantins e ao partido.

A senadora enfatizou a importância do trabalho de Gaguim para o desenvolvimento dos municípios do estado.

Carreira de Carlos Gaguim

Carlos Gaguim tem uma carreira política bem estabelecida no Tocantins, tendo atuado como vereador, deputado estadual e governador. Atualmente, ele se prepara para disputar uma vaga no Senado Federal nas eleições de 2026.

Durante o evento, Dorinha reconheceu amplamente a experiência e o compromisso de Gaguim.

*Discurso da Senadora Professora Dorinha

“Meu amigo e colega de partido, todos conhecem muito bem sua história. Foi vereador, deputado estadual, governador e agora é meu candidato ao Senado em 2026: deputado Gaguim, que tem muita história e trabalho. Tenho certeza de que ele é um parceiro crucial para Guaraí e muitos municípios do Tocantins. Trabalha incansavelmente pelo UB e pelo Tocantins”, declarou Dorinha, ressaltando a importância de Gaguim na política e no desenvolvimento regional.

Dorinha também elogiou a disposição de Gaguim em tratar de questões políticas, citando um exemplo de sua dedicação. “Ele chegou a me mandar uma mensagem às 4:16 da manhã para tratar de assuntos de um município. Isso mostra o quanto ele está comprometido e disposto a trabalhar pelo nosso estado”, afirmou a senadora.

*Fortalecimento do Partido

A senadora destacou ainda a importância de fortalecer o União Brasil e mencionou que está profundamente empenhada nesta tarefa. “Estamos trabalhando juntos para fortalecer nosso partido e garantir lideranças comprometidas e dedicadas ao desenvolvimento do Tocantins”, concluiu Dorinha.

A declaração de apoio da Senadora Professora Dorinha à pré-candidatura de Carlos Gaguim ao Senado Federal reforça a trajetória sólida e o compromisso de Gaguim com o desenvolvimento do estado e do partido, posicionando-o como um forte candidato para as eleições de 2026.