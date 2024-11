Senadora Professora Dorinha reúne bancada federal para prestação de contas e ouvir demandas de municípios

Por Redação

A Coordenadora bancada federal do Tocantins, senadora Professora Dorinha Seabra (União), promoveu, nesta terça-feira (26), uma reunião com os parlamentares do estado para apresentar a prestação de contas da coordenação e ouvir as demandas prioritárias das prefeituras tocantinenses para a aplicação das emendas de 2024. Mais de 80 prefeitos e prefeitas eleitos e reeleitos participaram do encontro.

Professora Dorinha fez uma prestação de contas dos recursos já destinados ao Estado e ouviu as demandas dos presentes. Em 2024, a bancada federal destinou quase R$ 560 milhões para atender as mais diversas áreas, sendo que o maior aporte de recursos é dos ministérios da Saúde, Cidades e Educação.

Para 2025, foram apresentadas as prioridades para o orçamento, tendo como demanda central recursos para a área social dentro do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), educação e saúde. Essas prioridades foram apresentadas pelo presidente da Associação Tocantinense dos Municípios (ATM), Diogo Borges, representando os prefeitos e prefeitas do Estado.

Borges agradeceu o apoio da bancada federal para as cidades tocantinenses e disse que os recursos destinados são fundamentais na promoção do bem-estar da população.

”A bancada tem sido forte parceira dos municípios no apoio de importantes políticas públicas locais”, afirmou.

Professora Dorinha ressaltou a união da bancada federal para levar o maior volume de recursos possível para atender o Estado. “Queremos fazer com que as nossas emendas possam atender as mais diversas áreas de forma objetiva, seja educação, saúde, assistência social, segurança. O volume de recursos é importante e a nossa atuação é para atender o cidadão tocantinense”, disse Dorinha.