Senadores Dorinha Seabra, Eduardo Gomes e Gaguim vistoriam obras de R$ 22,2 milhões em Dois Irmãos

Por Redação

A senadora Professora Dorinha Seabra (União Brasil), acompanhada do senador Eduardo Gomes (PL) e do deputado Carlos Gaguim (IN) vistoriaram, no sábado (20), o andamento das obras da primeira escola de tempo integral e do novo terminal rodoviário de Dois Irmãos do Tocantins. Viabilizados por meio de emendas parlamentares e recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), os investimentos na cidade somam mais de R$ 22,2 milhões direcionados ao longo do mandato, com R$ 11,6 milhões já liquidados.

Infraestrutura escolar e demanda local

A construção da unidade escolar conta com um orçamento superior a R$ 11,2 milhões. O projeto prevê capacidade para atender até 455 estudantes em jornada ampliada ou 910 alunos divididos em dois turnos. A estrutura física em execução contempla 13 salas de aula, biblioteca, laboratório, quadra poliesportiva e instalações administrativas específicas para o modelo de ensino integral.

Atualmente, a obra apresenta cerca de 30% dos serviços executados. Segundo a administração municipal, o novo prédio suprirá um déficit crônico de vagas na rede local, que vinha recorrendo à locação de imóveis particulares para acomodar os estudantes da rede pública de ensino devido à falta de salas adequadas.



Novo terminal rodoviário municipal

A comitiva parlamentar e a gestão municipal também inspecionaram o canteiro de obras do novo terminal rodoviário do município. O antigo edifício foi inteiramente demolido para dar lugar a uma infraestrutura centralizada que contará com três guichês de atendimento, salas comerciais, setor administrativo, lanchonetes e sanitários públicos.

O empreendimento está situado em uma área comercial de fluxo concentrado e visa reestruturar o fluxo de transporte intermunicipal de passageiros, além de centralizar as atividades logísticas urbanas de Dois Irmãos.

Outras destinações orçamentárias

Além dos projetos de educação e transporte, o montante global de recursos destinados pela parlamentar abrange o custeio e a execução de convênios na Feira do Produtor, na garagem central de máquinas, na modernização do abatedouro municipal e na sede do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). O saldo remanescente foi alocado em frentes de pavimentação urbana, expansão da rede de iluminação pública e repasses diretos para os fundos municipais de assistência social e saúde.

A agenda institucional no município foi encerrada com a presença dos parlamentares na final regional do Copão Tocantins de Futebol Amador 2026 e em festividades tradicionais locais.

Consolidação de bases eleitorais

A destinação concentrada de repasses federais e a presença conjunta de lideranças de partidos distintos, como União Brasil e PL, evidenciam a centralidade dos municípios de pequeno e médio porte na estratégia de consolidação de bases eleitorais no Tocantins. Ao focar em demandas estruturais históricas, como a falta de prédios públicos próprios para o ensino, o mandato parlamentar converte o orçamento federal em capital político direto, estreitando laços com o Executivo municipal em um período estratégico de execução física de obras públicas.