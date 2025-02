Sessão Solene abre os trabalhos legislativos da Câmara de Dianópolis

Por Redação

Na noite de segunda-feira, 3, a Câmara Municipal de Dianópolis realizou uma sessão solene para marcar o início dos trabalhos legislativos de 2025. O evento contou com a presença do prefeito José Salomão, vice-prefeito, Hormides Rodrigues, demais autoridades e secretários municipais, além de membros da comunidade.

A solenidade teve momentos de reflexão com as palavras do pastor Wesley Pereira e do Pároco da Paróquia de São José, Padre Eldinei Carneiro. Ambos destacaram a importância da união e do trabalho em conjunto para o progresso da cidade.

Com o objetivo de apresentar as metas e prioridades para o novo ano, a sessão foi marcada por discursos que enfatizaram a colaboração entre os poderes legislativo e executivo. O prefeito José Salomão ressaltou a necessidade de união e compromisso com as demandas da população, afirmando que o trabalho em conjunto é fundamental para o progresso de Dianópolis.

Autoridades

O vereador Hamurab Diniz, falando em nome dos vereadores, destacou a relevância do momento e o compromisso dos eleitos em representar a comunidade. Ele garantiu que os vereadores trabalharão por uma Dianópolis mais inclusiva e com oportunidades, através da aprovação de leis que assegurem o desenvolvimento de cada dianopolino, colocando-se à disposição da sociedade.

Em seu discurso, o prefeito José Salomão cumprimentou os vereadores e demais autoridades, enfatizando a responsabilidade do momento. “Estamos aqui para iniciar mais um ciclo de desafios para a nossa cidade. Precisamos reconhecer o trabalho da gestão anterior desta Casa, que pautou sua atuação no compromisso de garantir melhorias. Isso foi resultado de um trabalho conjunto entre executivo e legislativo, uma parceria fundamental para o progresso de Dianópolis. Parabenizou a nova presidência, desejou sucesso na gestão e afirmou que o Executivo segue com o mesmo compromisso de trabalhar em parceria com o legislativo”, declarou. Ele também anunciou o vereador Tiago Cardoso como líder de governo nesta legislatura, destacando seu trabalho como chefe de gabinete durante seu mandato de 2020/2024.

O presidente da Câmara, Junior Trindade, ressaltou: “Estamos iniciando novos trabalhos nesta Casa com o compromisso de fazer um trabalho harmônico e em parceria com o Executivo municipal, garantindo que Dianópolis seja sempre nossa prioridade. Será uma gestão conjunta com todos os vereadores. Estou no meu quarto mandato e é a primeira vez que presido esta Casa, mas afirmo que será uma gestão em colaboração com cada vereador. O Executivo pode contar conosco; vamos trabalhar em harmonia e parceria”, declarou.

A sessão solene foi bem recebida pela comunidade, que compareceu em bom número para acompanhar o início dos trabalhos legislativos. Os vereadores tiveram a oportunidade de expressar suas expectativas para o ano, reafirmando o compromisso de atuar em prol do bem-estar da população.

Com essa abertura, a Câmara Municipal de Dianópolis dá início a um ano repleto de desafios e oportunidades, com a expectativa de que as discussões e decisões contribuam para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos dianopolinos.

Sessão Ordinária

Logo após a Sessão Solene, foi realizada a primeira Sessão Ordinária do calendário legislativo municipal, com leitura de ofícios do Executivo Municipal e votação das comissões permanentes, que são órgãos técnicos que analisam e emitem pareceres sobre os projetos de Lei em tramitação na Casa. Elas podem ser permanentes ou temporárias.