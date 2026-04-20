Setor produtivo formaliza apoio à pré-candidatura de Dorinha ao Governo do Tocantins

Por Wesley Silas

Representantes de entidades que compõem o agronegócio e o setor produtivo do Tocantins confirmaram, nesta segunda-feira (20), apoio à pré-candidatura da senadora Professora Dorinha (União) ao Palácio Araguaia. A definição ocorreu durante reunião na sede da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins (Faet), em Palmas, onde foi apresentado um plano de diretrizes focado em governança e desenvolvimento econômico.

Pacto por Governança e Infraestrutura

No encontro, lideranças do cooperativismo, indústria e instituições técnicas entregaram à pré-candidata um documento com propostas para a gestão pública. O texto prioriza a eficiência administrativa e a integração entre o Estado e o setor produtivo.

Entre os eixos centrais discutidos, destacam-se:

Segurança Jurídica: Medidas para garantir estabilidade no campo e atração de investimentos.

Desburocratização: Simplificação de processos para o setor produtivo.

Infraestrutura Logística: Prioridade para obras que impactam o escoamento da produção.

Educação Técnica: Fortalecimento da qualificação profissional voltada ao mercado de trabalho.

Câmara Técnica

Uma das principais sugestões do grupo é a criação da Câmara Técnica de Desenvolvimento Produtivo e Territorial. O órgão funcionaria como uma instância consultiva, unindo governo, entidades de classe e universidades (como a UFT) na formulação de políticas públicas e projetos estruturantes.

O presidente da Faet, Paulo Carneiro, ressaltou que a convergência de interesses entre o setor e o projeto político apresentado visa o crescimento econômico do Estado. Já a senadora Dorinha afirmou que a intenção é construir uma gestão técnica. “Vamos trabalhar com quem impulsiona a economia, desde o pequeno ao grande produtor, focando em um pacto pelo desenvolvimento”, declarou.

Entidades presentes

O alinhamento contou com a participação de instituições de peso na economia estadual, incluindo: