Suplente do PL-TO, Pedro Júnior assume vaga na Câmara Federal após licença de Eli Borges

O empresário e representante do Bico do Papagaio, Pedro Júnior (PL/TO), tomou posse como deputado federal nesta quinta-feira (20), na Câmara dos Deputados. Ele assumiu a vaga após a licença do deputado Eli Borges (PL). Em seu discurso de posse, Pedro Júnior expressou gratidão pela oportunidade e reafirmou seu compromisso com a população tocantinense. “Assumir esta posição é uma honra e uma responsabilidade que eu carrego com muito respeito e determinação”, declarou.

Pedro Júnior obteve 8.194 votos nas eleições de 2022 e ficou como primeiro suplente do Partido Liberal, que elegeu os deputados Filipe Martins e Eli Borges.