Susley de Aníbal é eleita prefeita de Novo Jardim com diferença de apenas dois votos

Por Redação

Em uma eleição marcada por grande mobilização e expectativa, Susley de Aníbal (MDB), conquistou a prefeitura de Novo Jardim com uma vitória surpreendente, obtendo apenas dois votos de diferença sobre seu adversário, atual prefeito Zé da Pedra (Republicanos).

Susley de Anibal, ganhou com 802 votos do atual prefeito Zé da Pedra que obteve 800 votos e do terceiro candidato, professor Arnaldo que teve 528 votos.

Com um total de 802 votos, Susley, que representa a coligação “A Força da Mudança” conseguiu garantir sua vitória em um pleito que ficou marcado pela participação ativa dos eleitores, destacando propostas e enfatizando os descasos da atual gestão com a população.

A contagem dos votos foi acompanhada de perto, gerando tensão entre os candidatos e seus apoiadores.

Em seu discurso de agradecimento, Susley agradeceu a todos que confiaram em seu projeto político e prometeu trabalhar em prol do desenvolvimento e bem-estar de Novo Jardim. “Essa vitória é de todos nós. Estou comprometida em transformar a nossa cidade e atender às demandas da população. Muito obrigado Novo Jardim, vamos trabalhar juntos e devolver dignidade para a nossa gente com muito trabalho”, declarou.

A eleição de Susley de Aníbal representa uma nova fase para Novo Jardim, que espera por mudanças e melhorias nas áreas de saúde, educação e infraestrutura.

A eleição em Novo Jardim destaca a importância do voto e a influência que cada cidadão pode ter na política local, mostrando que cada voto conta e pode fazer a diferença em um pleito tão acirrado. A cidade agora se prepara para um novo capítulo sob a liderança de Susley de Aníbal.