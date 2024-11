Tetim tem contas da campanha aprovadas sem ressalvas pela Justiça Eleitoral

Por Redação

As contas de campanha do prefeito eleito de Cariri do Tocantins, Tetim (UB), referentes à eleição de 2024, foram aprovadas sem ressalvas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins (TRE-TO). Essa decisão indica que não foram encontradas inconsistências nos documentos apresentados pela equipe de campanha do gestor, assegurando a transparência e a legalidade do processo eleitoral.

O TRE-TO é responsável pela análise detalhada das contas de campanhas eleitorais, com o intuito de garantir a lisura no uso dos recursos financeiros durante o período eleitoral no estado.

As contas de Tetim foram avaliadas sob a supervisão do juiz Adriano Murelli, titular da 2ª zona eleitoral.

Com o parecer favorável do TRE-TO, Tetim se prepara para os próximos passos rumo à sua posse como prefeito de Cariri do Tocantins, para o mandato de 2025 a 2028.

O prefeito eleito expressou sua satisfação com a decisão. Em uma declaração, ele ressaltou a importância da transparência e da legalidade no processo eleitoral, afirmando que essa aprovação é um reflexo do trabalho sério e comprometido realizado por sua equipe.

“Primeiramente agradecer a Deus e aos eleitores pelo apoio que recebemos com cada voto de confiança. Ressaltar o trabalho de toda equipe de campanha que cuidou com muita responsabilidade de cada processo. Essa aprovação da Justiça Eleitoral fortalece ainda mais o nosso compromisso em trabalhar ainda mais por nossa cidade. Com a transparência demonstrada, buscamos não apenas honrar a confiança depositada no nosso projeto, mas também inspirar uma nova fase de governança em nosso município”, avaliou.

A diplomação está prevista para ocorrer no dia 16 de dezembro, às 10h, no Auditório da Camara Municipal de Gurupi.

Tetim, que teve como vice Ivonete Pereira (Republicanos), conquistou a eleição com 68,56% dos votos, totalizando 2.274 votos válidos.